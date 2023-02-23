Участники СВО Хасавюртовского района отмечены командованием частей государственными наградами – медалями Жукова и Суворова

Указом Президента Российской Федерации участник СВО, селения Сивух, Хангереев Шамиль, отмечен государственной наградой — медалью Жукова « За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач».

Также уроженец селения Кандаураул, Алибеков Артур, Указом Президента России был награждён медалью Суворова за проявленную отвагу и доблесть при несении службы в СВО на территории Украины.

Глава муниципалитета Арсланбек Алибеков выразил сердечные слова поздравления военнослужащих с получением высоких наград, отметив, что участники СВО Хасавюртовского района с честью и достоинством выполняют боевые задачи и оценка вашей мужской доблести отмечена Президентом РФ В.В.Путиным.