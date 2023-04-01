Участники СВО – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свое Отечество

«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы, проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — сказал в одном из своих выступлений Президент страны Владимир Путин. Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа.

В эти наши дни мужественные земляки в зоне СВО проявляют себя как настоящие патриоты страны, достойно продолжают дело наших дедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту в страны, обеспечивая безопасность нашей Родины.

Наш земляк, Абдулкерим Алибиевич Мансуров, вот уже на протяжении семи месяцев находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Родился и вырос Абдулкерим в семье Алибия Курманалиевича и Тойбике Магомедовны в селе Новокрестьяновка Кизлярского района. Имя ему нарекли в честь деда, участника Великой Отечественной войны Байгишиева Абдулкерима Зеналовича, который был награжден орденом Красной Звезды. Имя своего деда-фронтовика он носит с честью и гордостью.

Учился в Новокрестьянской школе, которой многие годы руководит его мама Тойбике Магомедовна. В школе он был одним из примерных учеников, занимался спортом.

Служил в космических войсках в одном из древнейших городов Подмосковья Коломне. Во время службы в армии за образцовое выполнение воинских задач от командования войсковой части родители Абдулкерима не раз получали благодарственные письма. Он не забывает своих армейских друзей и поддерживает связь с однополчанами.

Его любимым занятием является коневодство, разводил лошадей-тяжеловозов. Также Абдулкерим стал участником в конном переходе в составе Кизлярского района в Терекли-Мектеб. Сегодня любимое дело Абдулкерима продолжает брат Юнус. После армии Абдулкерим женился на своей односельчанке, учительнице начальных классов Айганат. На данный момент в этой дружной семье Мансуровых растут две прекрасные дочери Лейла и Марианна. Они очень скучают по отцу и ждут с нетерпением его возвращения.

Когда началась специальная военная операция на Украине, Абдулкерима 26 сентября 2022 года призвали по мобилизации. Сегодня Абдулкерим Мансуров ответственно выполняет свой воинский долг в Запорожской области. Стоит отметить, что с села Новокрестьяновское Кизлярского района в зоне специальной военной операции на Украине участвуют 4 человека. Хотя все они воюют в разных местах, но бывает иногда их пути соприкасаются и эти встречи односельчан наполняются радостными воспоминаниями о родной земле, тёплыми новостями из дома, села. Ведь они так давно не были дома, соскучились по родной земле, по своим близким, друзьям, знакомым.

Участника специальной военной операции Абдулкерима дома с нетерпением ждут его любимые родители отец Алибий и мать Тойбике, его братья Юнус, Орак, его жена Айганат, две его любимые дочери Лейла и Марианна и близкие родственники. Также гордятся своим выпускником в его родной школе учителя, учащиеся, жители села, которые ждут односельчанина живым и невредимым и со скорой Победой домой.

Источник: Голос степи