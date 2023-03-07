Постановлением Правительства Дагестана от 20 февраля 2023 года, в республике создается Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей, который получит юридический статус государственного казенного учреждения, подведомственного Минтруда республики.

Реагируя на это важное и нужное решение властей, главный редактор газеты «Ватан» на татском языке, журналист Михайлов Виктор отмечает: «Во время своего Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал создавать центры, которые станут поддерживать участников военных конфликтов и их семей. На данную инициативу очень быстро среагировали дагестанские власти, поскольку, надо признать, она легла на достаточно подготовленную почву. Создаваемый центр будет оказывать адресную помощь не только участникам СВО, но и тем, кто принял участие в боевых действиях в Афганистане.

Наши мужественные соотечественники заслужили эту поддержку, поскольку рискуют своей жизнью, оставляя дома своих родных и близких. Там, где гремят выстрелы и взрывы, они должны быть уверены, что в случае чего о них и их семье позаботятся. Так им будет, конечно же, спокойнее, окрепнет их боевой дух».

Это очень правильное системное решение властей, которое позволит получать помощь в режиме «одного окна» и на постоянной основе обратиться с решением той или иной проблемы. Члены семей участников СВО будут знать, куда обратиться, где неравнодушные люди их выслушают и поддержат в трудной ситуации.

Важно и то, что участники СВО будут знать, что дома у них всё нормально, их семьи поддерживает государство.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»