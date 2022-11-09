Участники Школы молодого теолога совершили экспедицию в Дербент

В Дагестане есть места, которые необходимо посетить хотя бы один раз. К ним относится город Дербент, древнейший город России, город — музей под открытым небом. В этом убедились участники II международного молодёжного форума «Школа молодого теолога», которая проходит в эти дни в регионе.

Здесь участники форума смогли посетить цитадель Нарын-кала. Гиды рассказали много интересного из истории города и цитадели. С крепости ребята любовались чудесным видом на город: это и живописная древняя часть Дербента его узкими, истинно восточными улочками, и современные постройки.

Следующая локация — это древнейшая Джума-мечеть. Здесь руководитель центра исторических исследования при ДГИ Мурадула Дадаев сделал экскурс в историю культового сооружения, рассказал о значении мечети не только для мусульман, но и всех россиян, как памятника культуры и богатого духовного наследия.

Далее форумчане посетили Армянскую церковь Святого Всеспасителя, которая состоит на государственной охране как памятник архитектуры и является объектом культурного наследия федерального значения. Православные теологи имели возможность посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь они смогли провести небольшую службу.

Завершился экспедиционный день посещением кладбища Кырхляр, на котором похоронены сорок асхабов, сподвижников пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Участники форума долго делились впечатлениями и выразили надежду, что еще не раз вернутся в Дербент.

Напомним, что организатором Школы молодого теолога является Дагестанский гуманитарный институт.