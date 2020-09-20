Участники проекта «Вахта Героев» встретились с представителями волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций Дагестана

19 сентября в Доме дружбы состоялась встреча участников проекта Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан «Вахта Героев» с представителями волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций и СМИ Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, руководитель Дагестанского отделения «Матери России» Таиса Магомедова, вице-президент международного фонда им. Расула Гамзатова Габибат Азизова, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, председатель Дагестанского регионального фонда инвалидов и ветеранов войны, труда и вооруженных сил Ахмедхан Нуралиев, председатель Совета Дагестанской региональной общественной организации «Уздени Дагестана» Керимхан Умаханов, директор гимназии Гимназии № 35 Чакар Меджидова, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Дагестан Явнус Джамбалаев, руководитель общественной организаций «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев, председатель Совета старейшин Махачкалы Абдулмуталим Гамзатов, представители СМИ, активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», сформированного на базе ленинкентской Гимназии № 35 движения «ТОКС» и военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Приветствуя собравшихся, Энрик Муслимов рассказал о проекте «Вахта Героев» и о проведенных в рамках проекта мероприятиях.

«Сегодня у нас в гостях 12 Героев России. Это мужественные люди, которые своим ратным трудом заслужили «Золотую звезду» Героя РФ. К этой награде они представлены за участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. События 20-летней давности в Дагестане и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе показали, что, когда речь идет о целостности Российской Федерации, о защите родной земли, есть огромное количество людей, которые, не задумываясь, отдают свои жизни за Родину», – отметил руководитель ведомства.

В свою очередь начальник управления федеральных войск Национальной гвардии России по Республике Дагестан, Герой Российской Федерации Магомед Баачилов представил приехавших в Дагестан по приглашению Миннаца РД Героев Российской Федерации, рассказал о деятельности Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

«Сегодняшняя «Вахта Героев» 67-я по счету, то есть в 67 городах нашей страны прошли встречи Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации с общественниками, со студентами вузов и ссузов, со слушателями и курсантами высших военно-учебных заведений», – сообщил он.

Выступивший на встрече Герой Российской Федерации Михаил Миненков подчеркнул важность мероприятия для патриотического воспитания молодежи, поделился своими впечатлениями о Дагестане, от встреч в вузах и колледжах республики.

В своих выступлениях представители общественных организаций поблагодарили Героев России за проявленные мужество и героизм, которые позволили сохранить жизнь многим людям, и пожелали им здоровья, сил и энергии на долгие годы.

В рамках мероприятия состоялось награждение грамотами Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» дагестанских общественных организаций, а также награждение Героев России государственной наградой Республики Дагестан – Медалью им. Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».