Участники мотопробега «Каспий — море дружбы» прибыли в Дагестан

11 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов встретил в Махачкале участников мотопробега «Каспий — море дружбы».

Гостей республики встречали всем составом Правительства Дагестана под зажигательные национальные танцы.

Мотопробег стартовал в Астрахани и проходил при участии губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. По его словам, мотопробег проходил по территории Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Общая площадь трека составила почти пять тысяч километров.

«Сегодня рады оказаться здесь на гостеприимной земле Дагестана, спасибо огромное за такой радушный приём», — сказал Бабушкин.