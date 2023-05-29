Участники Международного межрелигиозного молодежного форума провели антитеррористическую акцию в городе Дербенте

Участники Десятого Международного межрелигиозного молодежного форума развернули на крепости Нарын-кала в городе Дербенте георгиевскую ленту в форме буквы Z.

Тем самым, по словам форумчан, они хотели выразить не просто несогласие с террористическими проявлениями в молодежной среде, но и с любыми антигуманными поступками, неонацистскими движениями, в поддержку всех военнослужащих, находящихся на передовой в зоне СВО.

Как подчеркнул участник Магомед Омаров, «подобные акции сплачивают молодежь разных наций и конфессий на совершение позитивного и созидательного. Именно такой форум даёт понять, что мы – одна семья и родина у нас – одна».

«Все традиционные конфессии выступают за мир и согласие. Мы против любых форм насилия и этой акцией хотели показать, что традиционные устои нашей страны ничем не сломить», – отметила Тамара Самедова.

Пресс-служба ДГИ