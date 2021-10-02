Общество

Участники Международного межрелигиозного форума приятно удивились достопримечательностям Дагестана

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1 октября в Махачкалу на Международный межрелигиозный форум съехались участники из разных регионов страны. Для них была подготовлена насыщенная программа. В частности, их пригласили на экскурсию по Махачкале, в рамках которого ребята побывали в музее им.Тахо-Годи, в Историческом парке «Россия — моя история», в Муфтияте РД, а также в духовном центре им. пророка Исы.

Форум прошёл в парке Ленинского комсомола, где участникам были предоставлены миниатюры сел Дагестана, горская посуда, музыка республиканских композиторов.

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