Участники Международного межрелигиозного форума приятно удивились достопримечательностям Дагестана

1 октября в Махачкалу на Международный межрелигиозный форум съехались участники из разных регионов страны. Для них была подготовлена насыщенная программа. В частности, их пригласили на экскурсию по Махачкале, в рамках которого ребята побывали в музее им.Тахо-Годи, в Историческом парке «Россия — моя история», в Муфтияте РД, а также в духовном центре им. пророка Исы.

Форум прошёл в парке Ленинского комсомола, где участникам были предоставлены миниатюры сел Дагестана, горская посуда, музыка республиканских композиторов.