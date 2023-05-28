Участники Международного межрелигиозного форума написали олимпиаду на знание законодательства по противодействию терроризму

Более 50 человек приняли участие в олимпиаде на знание законодательства по противодействию терроризму. Состоялась она в рамках Десятого международного межрелигиозного форума.
Участникам предстояло ответить на 32 вопроса в тестовом формате. Время на выполнение ровно полчаса.
Как отметил Мухаммад Насрулаев, участник МММФ из Каспийска: «Вопросы были немного запутанные, но не сложные. Хотелось бы, чтобы подобные конкурсы проводились чаще. Знать законодательство нужно. И надеемся на анализ работ после оглашения результатов».
Участник из Дербента Шамиль Гунашев подчеркнул, что к олимпиаде готовился заранее по розданным, специально подготовленным для форума, информационным материалам.
А махачкалинец Ибрагим Исаев отметил: «Такие олимпиады расширяют кругозор, дают понять, над чем нужно работать».
Результаты будут оглашены 29 мая. Победители получат ценные призы: велосипед и планшет.
Отметим, что организаторами Форума являются Министерство по национальной политике и делам религий региона, Дагестанский гуманитарный институт, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия русской православной церкви и организация иудейских общин Республики Дагестан.
Пресс-служба ДГИ