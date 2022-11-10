Участники II Международного молодёжного форума «Школа молодого теолога» провели особую акцию — #ZаНаших

Участники форума из свечей выстроили светящуюся букву Z в знак поддержки проведения специальной военной операции (СВО), солидарности с Вооруженными силами РФ и курса, проводимого Президентом России Владимиром Путиным.

Директор Школы, помощник ректора ДГИ Асхабали Мурзаев отметил: «Самое главное, что мы хотим показать, – единство народа. На Школу молодого теолога съехались представители образовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Саратова, Краснодара, Пятигорска, Казани, Омска, Уфы — всего около ста участников, которые демонстрируют конструктивный диалог между нациями и конфессиями. Проводя эту акцию, они решили продемонстрировать единство религий перед общей задачей – сохранения мира и стабильности на российской земле!»

Напомним, что организатором Школы молодого теолога является Дагестанский гуманитарный институт. Проходит она в период с 4 по 11 ноября на базе санатория «Каспий» РД.