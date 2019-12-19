Участники форума «Противодействие терроризму в цифровом мире» продолжают обсуждать способы защиты от экстремизма в сети

В Дагестане проходит 2-й день работы VI Научно-практической конференции «Противодействие терроризму в цифровом мире».

Один из спикеров форума, главный редактор портала «Геополитика.Ру» Леонид Савин, рассказал о новейших технологиях кибербезопасности, применяемых за рубежом. Он отметил особенности отечественной системы безопасности в интернете и рассказал о его отличиях от систем других стран.

Савин сообщил, что часто посещает кибермероприятия и что в нашей стране нет такого, чтобы люди пришли со знаниями и стали выполнять задачи, как это делают американские коллеги.

Как и в первый день форума, который завершился показом фильма «Обманутый» Эльмиры Кожаевой, сегодня его участники продолжат обсуждать меры снижения уровня экстремизма в интернет-пространстве.