Участники форума «Каспий-2022» возложили цветы к памятнику братьев Нурбагандовых

Сегодня, 14 сентября, участники Международного молодежного форума «Каспий-2022» возложили цветы к памятнику братьям Нурбагандовым в городе Избербаше.

К мероприятию также присоединились мэр Избербаша Магомед Исаков, исполнительный директор ООД «Росрекон» Михаил Шмаевич, и.о. директора ГБУ РД «Дагпатриотцентр» Рамазан Магомедов и директор форума «Каспий-2022» Иса Рамазанов.

«О братьях Нурбагандовых знают не только в Дагестане, но и во всей стране, а последние слова Героя России Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья» стали лозунгом для многих людей. Одно из основных направлений форума «Каспий-2022» — патриотическое воспитание. Именно поэтому большое внимание нами уделяется проведению для форумчан подобных мероприятий, посвященных героям», — отметил Рамазан Магомедов.

После церемонии возложения участники почтили память героев минутой молчания.