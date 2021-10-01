Участники форума «Каспий 2021» обсудили в Кизляре проблемы экстремизма

Участники форума «Каспий 2021» побывали на экскурсии в Кизляре. В городском молодёжном центре они встретились с общественниками и молодежью.

На встрече говорили о необходимости профилактики радикальной идеологии в молодежной среде, обменялись мнениями и опытом по обсуждаемой проблеме.

Далее форумчане побывали в храме Георгия Победоносца, в котором в 2018 году расстреляли прихожан. Здесь ребята возложили цветы на могилы погибших в том ужасном теракте.

Для участников была организована экскурсия по самому храму. Ребята узнали много интересного о христианской религии. От расшифровки смыслов изображения на иконах до того, как становятся священниками и служителями церкви.

После посетили казачий центр и мечеть реликвий.

После экскурсии участники навестили семью в с.Аверьяновка, где проживают дети, возвращённые из Сирии. Форумчане познакомились и пообщались с ними и подарили им познавательные книги.