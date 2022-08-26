Участники фестиваля «Голос Евразии» посетили город Дербент

В эти дни в Дагестане проходит Всероссийский телевизионный фестиваль «Голос Евразии». Во второй день мероприятия гости и участники фестиваля посетили старинный город Дербент. Первым пунктом пребывания на древней дербентской земле стало посещение цитадели Нарын-Кала.

Гости, многие из которых впервые были в Дагестане, с большим интересом ознакомились с историей древней крепости. Затем участники мероприятия посетили Дербентский завод игристых вин, осмотрели цеха, получили представление о современных технологиях производства винной продукции.

По мнению участников фестиваля, древний город обладает особенной атмосферой и своим индивидуальным колоритом. Многие из гостей изъявили желание еще раз вернуться в этот удивительный город, чтобы ближе ознакомиться с его необычайной архитектурой, культурой и историей.

Напомним, что Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» проводится в целях повышения профессионального уровня его участников, обмена опытом создания телевизионных и радиопроектов на национальных языках, объединения представителей разных регионов России для сохранения и развития традиций и обычаев народов, населяющих Российскую Федерацию.