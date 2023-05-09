Участники Движения Первых украсили к Дню Победы миллион окон

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» стала по-настоящему народной, найдя отклик в сердцах жителей нашей страны. По всей стране россияне не только украсили в преддверии 9 Мая миллион окон домов, квартир, учреждений, организаций и ведомств, но и активно поддержали инициативу Движения в беспрецедентной масштабной кампании в социальных сетях: почти два миллиона человек поставили лайки, сделали репосты и оставили трогательные комментарии. Важность проекта Российского движения детей и молодежи отметили федеральные министерства, государственные деятели, главы регионов, лидеры общественного мнения и медийные личности.

«Миллионы силуэтов известных памятников и фотографий героической борьбы народа с немецко-фашистскими захватчиками появились в окнах всех 89 регионов страны. Акцию поддержали не только по всей России, но и за ее пределами. Наши соотечественники за рубежом и жители многих стран посчитали своим долгом напомнить о тех героических и трагических временах, когда народы сплотились перед лицом смертельной угрозы фашизма. Наши дети — достойные продолжатели дела отцов и дедов, стали самыми активными участниками. Они знают Правду о нашей Победе и всегда будут хранить память о подвиге народа-освободителя», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Одними из первых в столице идею Движения поддержали Министерство просвещения РФ и Россотрудничество, депутаты Государственной Думы, которые разместили трафареты в окнах здания нижней палаты парламента России, а также учредители и партнеры Движения. На важную роль акции Движения Первых в воспитании подрастающего поколения указали первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, губернатор Курской области Роман Старовойт, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Слова поддержки «Окнам Победы» прозвучали от уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, Директора ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Ивана Есина, директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника, телеведущей и основательницы благотворительного фонда Оксаны Федоровой. Кроме того, участником акции стал Федор Симоненко из Брянской области, который в марте этого года спас двух девочек во время атаки украинских националистов. Среди самых интересных площадок – резиденция Деда Мороза (Вологодская область), Музейно-исторический комплекс «Город мастеров» в Городце, Мемориальный музей В.П. Чкалова «Русские крылья» в доме, где вырос легендарный советский летчик, детские железные дороги в Иркутске, Красноярске и Оренбурге, Музейно-туристский комплекс «Град Китеж», а также аэропорт «Маган» в Республике Саха (Якутия). Также патриотические трафареты были размещены на окнах Первого Московского государственного медицинского университета (ПМГМУ) им. И. М. Сеченова, Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова (Чувашская Республика), Физкультурно-оздоровительного комплекса города Тихвин (Ленинградская область), Курганского областного краеведческого музея, казачьей школы №16 города Тимашевска (Краснодарский край), Оренбургского государственного колледжа и областного Министерства образования, а также иркутского «Дома молодежи».

На Поклонной горе в столице, у стен одного из крупнейших музеев мира, посвященного истории Великой Отечественной войны, в также у Белорусского вокзала в Москве участники Движения Первых раздали сотни трафаретов с символами Великой Победы, которые украсили окна квартир и домов в преддверии 9 Мая. В Екатеринбурге ребята разместили силуэты символов Победы в окнах Дома Петровых, вокруг которого в городе ходят легенды. Здание было построено в начале прошлого века, а в годы Гражданской войны там располагался штаб Красной гвардии. Поговаривают, что в доме есть вход в глубокие многокилометровые подземные лабиринты, в котором был найден сабельный клинок.

«Я, мои родители и друзья с первых дней акции вырезали трафареты и украшали ими окна у себя дома, в школах, помогали ветеранам разместить символы Победы. И вот мы узнали, что по всей стране таких праздничных окон уже более миллиона! Гордость! Именно этим словом можно описать мое состояние, ведь я стала одной из тех, кто сделал этот миллион возможным», – рассказала участница Движения Первых из Свердловской области Анастасия Кагилева. Всероссийские детские центры «Орленок» и «Алые паруса», Международный детский центр «Артек» также выступили в поддержку «Окон Победы» Движения Первых. «Украшая школьные окна, объединяясь в коллективном деле и создавая атмосферу праздника, мы стремимся передать молодому поколению всю значимость и ценность Дня Победы. Благодарим ветеранов Великой Отечественной Войны, чтим традиции, помним ушедших, подаривших нам мирное небо над головой», – прокомментировали участие педагогов и учащихся в ВДЦ «Алые Паруса».

В «Орленке» ребята сделали более 150 эскизов, которыми украсили окна образовательных площадок Центра. При этом одними из самых активных стали «орлята» из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. К слову, трафареты в честь Дня Победы появились и на окнах посольств РФ и представительств Россотрудничества во многих странах мира и даже в русских школах за рубежом. Самыми активными стали наши соотечественники во Франции, Японии, Турции, Болгарии, Белоруссии, Египте, Танзании, Израиле, Монголии, Иордании, Таджикистане, Тунисе и Республики Бангладеш. Дети и взрослые украсили символами Великой Победы окна в Париже, Токио, Анкаре, Софии, Минске и Бресте, Каире, Дар-эс-Саламе, Тель-Авиве, Аммане, Душанбе, Ходженте, Турсунзаде, Хистеварзе, Аште и Дакке. Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступили МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.

Источник: Мирмол