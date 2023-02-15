Участники «Движения Первых» проведут каникулы на «Университетских сменах»

Российское движение детей и молодёжи запускает конкурсный отбор!

1 100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет уже в марте смогут: попробовать себя в роли студентов; пройти обучение по дополнительной общеобразовательной программе в известных педагогических вузах страны; посетить обзорные экскурсии по объектам культурно-исторического наследия; определиться с будущей профессией и ближе познакомиться с процессом обучения в вузах.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

собрать портфолио своих ярких достижений;

подготовить эссе на тему «Моя траектория успеха»; снять видеоролик, который раскроет миссию «Движения Первых», и разместить его на своей странице в соцсетях с хештегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #СменыДвижения;

заполнить заявку с прикреплёнными портфолио, эссе и ссылкой на видеоролик до 26 февраля на сайте.

Уже до 10 марта на сайте будут опубликованы имена победителей конкурса.