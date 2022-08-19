Участники ансамбля из Донбасса после концерта остались гостить в Дербенте

В Дагестан приехали дети из Донбасса — участники вокально-хореографического ансамбля.

Донецкий вокально-хореографический ансамбль «Сувенир» приехал в Дагестан в рамках турне по городам юга страны. График у коллектива жесткий — гастроли расписаны по дням и по часам. Впрочем, бывают предложения, от которых тяжело отказаться. После концерта принимающая сторона предложила артистам немного задержаться и погостить в республике, познакомиться с культурой и традициями.

Участников ансамбля, на выбор, распределили по семьям из разных уголков Дагестана. Татьяна и Мария гостят в Дербенте у семьи Сеидовых.

Больше пяти месяцев назад Татьяна и Мария покинули дом и живут в эвакуации. Гастроли и путешествия, по словам Татьяны и Марии, помогают им отвлечься от негативных мыслей.

Девочки признаются, что их тянет домой, но там пока небезопасно. Они и семья Сеидовых решили поддерживать дружеские отношения и договорились, что в следующем году их вновь будут ждать в Дербенте с друзьями и родителями.