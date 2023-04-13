Участникам СВО из Акушинского района выделят земельные участки

Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил глава муниципалитета Махач Абдулкеримов.

«Проговорили вопрос со всеми главами сельских поселений о выделении земельных участков мобилизованным. К сожалению, не во всех селах есть земельные участки, мы думаем, как это компенсировать. В тех селах, где есть земельные участки, мы обязательно будем их выдавать», – сказал Махач Абдулкеримов.

На сегодняшний день муниципалитет в зону СВО отправил 12 тонн питьевой воды, 2 фуры гуманитарной помощи, консервы, теплые вещи и др. Семьям мобилизованных выделено по 50 тысяч рублей. Помимо этого, депутаты и главы сельских поселений собрали свои средства и выделили по 30 тысяч рублей мобилизованным.