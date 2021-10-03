Участникам форума была организована экскурсия по Махачкале

1 октября для участников Международного межрелигиозного молодёжного форума была организована экскурсия по Махачкале.

По прибытии в город участники в первую очередь посетили Музей им.Тахо-Годи, где ознакомились с историей и культурой народов Дагестана. Гости республики из числа участников были приятно удивлены культурным и духовным богатствам республики.

Далее участники приехали в парк им.Ленинского комсомола, где провели антитеррористическую акцию, после которой направились в Исторический парк «Россия — моя история». В стенах музея гости и жители республики в интерактивной форме ознакомились с Республикой Дагестан.

В сопровождении гидов участники наглядно увидели дагестанские села в миниатюре, посуду горского быта и послушали музыку дагестанских композиторов.

Далее участников ждал обед, после которого им провели экскурсию по зданию Муфтяита Республики Дагестан.

Завершающим пунктом прибытия экскурсионного выезда стал духовный центр им.Пророка Исы (мир ему). Здесь сотрудник центра Султан Омаров провел участников по грандиозной стройке. Увиденное произвело на молодых ребят впечатление и они с неподдельным интересом слушали гида.

Многие из них знали о масштабах центра, но мало кто догадывался, из чего он будет состоять. По словам Султана Омарова, там будет находиться реабилитационный центр, офисное здание, бесплатная столовая, отдел хаджа, Муфтият, парковая зона и многое другое.

Участники форума также посетили Аллею трех конфессий, посаженную форумчанами несколько лет назад, полили деревья и сделали коллективные фото.