Общество

Участникам акции «Мы — граждане России» провели экскурсию по Дому Правительства

Оставить комментарий

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов рассказал юным дагестанцам об истории здания, тесно связанной с историей самой республики, показал залы совещаний главы региона, правительства и заседаний парламента.

Ребята прошлись по коридорам власти и многое узнали о буднях госслужащих. Особенно их заинтересовали современные возможности участия всех районов и городов республики в совещаниях в режиме ВКС.

Экскурсия завершилась у мемориальной доски, открытой накануне в память о почетном председателе Госсовета Магомедали Магомедове.

Напомним, сегодня, в преддверии Дня России, Сергей Меликов вручил первые паспорта 15 дагестанским школьникам.

Также читают:

Алим Темирбулатов принял участие в федеральном про...
Месяц Рамадан 2022 года, каким он был
О чем просят дагестанцы "Единую Россию"?
Агентство по предпринимательству и инвестициям про...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *