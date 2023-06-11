Участникам акции «Мы — граждане России» провели экскурсию по Дому Правительства

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов рассказал юным дагестанцам об истории здания, тесно связанной с историей самой республики, показал залы совещаний главы региона, правительства и заседаний парламента.

Ребята прошлись по коридорам власти и многое узнали о буднях госслужащих. Особенно их заинтересовали современные возможности участия всех районов и городов республики в совещаниях в режиме ВКС.

Экскурсия завершилась у мемориальной доски, открытой накануне в память о почетном председателе Госсовета Магомедали Магомедове.

Напомним, сегодня, в преддверии Дня России, Сергей Меликов вручил первые паспорта 15 дагестанским школьникам.