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Участника СВО встретили сумбатлинцы

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Сумбатлинцы встретили своего земляка — участника боевых действий в зоне СВО Омарова Назима Омаровича.

Всем селом военнослужащего встречали с гулом и радостными криками.

Назим Омаров работал железнодорожником. Сразу после объявления президентом спецоперации, не раздумывая пошел в ряды добровольцев. За его плечами неоднократный боевой опыт — в конфликтах в Чечне и Нагорном Карабахе он принимал непосредственное боевой участие.

На фронте был разведчиком. Он также готовил и тренировал мобилизованных к военным действиям на Украине, чтобы защитить мирное население ЛНР и ДНР.

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