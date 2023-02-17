Участника СВО Тимура Эсенбаева тепло встретили в родном селе Нарыш

Представители культуры села Нарыш Гумбетовского района Патимат Далгатова и Бика Джамалудинова организовали встречу школьников с приехавшим в отпуск участником спецоперации Тимуром Эсенбаевым. По словам Патимат Далгатовой, дети с большим энтузиазмом готовились к встрече.

«Каждый учащийся хотел выразить свое восхищение и гордость за наших солдат. Готовясь к встрече с Тимуром Эсенбаевым, дети подготовили надписи «Отважный», «Лучший», «Победа за нами» и т. д. Наши храбрые солдаты вносят вклад в победу над всемирным злом, участвуя в спецоперации. Желаю каждому военнослужащему скорейшего возвращения домой с победой», – сказала Патимат Далгатова.