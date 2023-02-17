Герои Z

Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное Председателю Правительства Дагестана

Оставить комментарий

Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участником спецоперации Селимханом Киберовым.

Встреча прошла в очень теплой обстановке — обсудили ситуацию в зоне СВО, помощь, которая оказывается военнослужащим и их семьям.

Ровно 5 месяцев назад, в сентябре 2022 года, Абдулмуслим Абдулмуслимов выезжал в сборный пункт мобилизованных в г. Буйнакске, где и состоялось их знакомство. Перед самым отбытием в зону СВО, Селимхан Киберов пообещал, что обязательно еще встретится с премьером и пожмет руку.

И он сдержал свое обещание!

Киберов приехал в Дагестан на побывку к семье, встретиться с премьером-министром он решил в последний день своего короткого отпуска, уже завтра едет обратно.

Также читают:

Уроженец села Зизик Сулейман-Стальского района наг...
Осман Шейхгасанов: "Вернуться домой с победой – од...
Сергей Меликов встретился с военным врачом Багавди...
Сергей Меликов познакомился с отцом Аббаса Гашимов...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *