Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное Председателю Правительства Дагестана

Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с участником спецоперации Селимханом Киберовым.

Встреча прошла в очень теплой обстановке — обсудили ситуацию в зоне СВО, помощь, которая оказывается военнослужащим и их семьям.

Ровно 5 месяцев назад, в сентябре 2022 года, Абдулмуслим Абдулмуслимов выезжал в сборный пункт мобилизованных в г. Буйнакске, где и состоялось их знакомство. Перед самым отбытием в зону СВО, Селимхан Киберов пообещал, что обязательно еще встретится с премьером и пожмет руку.

И он сдержал свое обещание!

Киберов приехал в Дагестан на побывку к семье, встретиться с премьером-министром он решил в последний день своего короткого отпуска, уже завтра едет обратно.