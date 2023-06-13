Участник СВО Рустам Рамазанов: «Я свой выбор сделал!»

Сегодня в редакции газеты «Молодежь Дагестана» состоялась встреча с участником спецоперации, сержантом, кавалером нескольких орденов и медалей Рустамом Рамазановым. Рустам Рамазанов сообщил о том, что он родом из села Шиназ Рутульского района. Парень вырос в большой, дружной семье. Самым главным примером и образцом для подражания для юноши является его отец Магомедага, который достойно служил в армии, затем всю жизнь работал строителем. Сам Рустам тоже ранее выбрал для себя очень мирную, созидательную профессию архитектора, учился в колледже. Затем была срочная служба, по завершении которой молодой солдат подписал контракт.

Практически с первых дней начала специальной военной операции Рустам Рамазанов являлся ее участником. Отважный парень принимал участие во многих военных операциях, смело шел туда, где было тяжелее всего. Но, по словам Рустама, «труднее всего в боевых условиях приходится не то, что ты испытываешь какие-то лишения, и даже не тогда, когда ты рискуешь своей жизнью. Труднее всего тогда, когда мы теряем своих боевых товарищей, которые уже становятся тебе как братья. Сегодня мы все поддерживаем связь с родными и близкими наших погибших друзей, навещаем их родителей, добрым словом поддерживаем матерей наших погибших соратников, пытаемся им по возможности чем-то помочь».

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Рустам Рамазанов сообщил о том, что после тяжелого ранения, полученного вблизи города Изюм он долгое время находился на лечении. Сейчас, несмотря на то, что у парня в теле есть осколки и он имеет бронь, так как в семье есть брат-инвалид I группы, несмотря на просьбы родителей не уезжать вновь в зону СВО, Рустам все-же написал заявление с просьбой взять его добровольцем.

«Я свой выбор сделал. Я решил быть военным. Я должен бороться со всей нечистью, которая идет на нас и на нашу страну. Если каждый будет думать, что туда должен ехать кто-то другой, нам не удастся одержать победу. Я рассуждаю так: «Кто, если не я?». Говоря о том, какая из наград для Рустама является самой дорогой и значимой, сержант ответил: «Самой дорогой считаю медаль Жукова. Я получил ее за то, что, будучи сам тяжело раненным в ногу вынес с поля боя своего командира и протащил до своих более трех с половиной километра».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действий Рустам награжден также медалью «За ратную доблесть» и другими наградами. А в скором времени ожидается награждение Рустама Рамазанова еще одной высокой государственной наградой нашей страны. Обращаясь к представителям молодого поколения, сам еще молодой 25-летний парень сказал: «Нашей молодежи я хочу пожелать быть патриотами своей страны, чтобы слушали старших, а не ту ересь, которую им сегодня пытаются залить в уши наши враги, чтобы двигались только правильным путем».

Источник: Мирмол