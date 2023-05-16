Участник СВО Осман Аджигайтканов: «Мы воюем за Родину и победим»

Сегодня каждый из нас поддерживает тех, кто находится в зоне специальной военной операции на Украине. И это не удивительно, там геройски сражаются наши ребята. И мне, которая родилась и выросла в ауле Уйсалган, очень отрадно знать, что и уроженцы нашего аула тоже несут службу в рядах СВО. Мы гордимся Арифуллой Байрамовым, который геройски погиб, защищая Родину. Сегодня там находится и Осман Аджигайтканов, который родился в нашем ауле. Он с родителями живет в селе Нариман Ногайского района. Отслужив в армии, куда был призван в 2021 году, Осман осенью прошлого года был призван по мобилизации в зону специальной военной операции.

Наши ребята – самые обычные сельские парни, они не боятся трудностей, готовы к любым испытаниям. Это они доказывают своим мужеством, стремлением быть первыми в борьбе с врагом, они уверены, что победа будет за ними.

– Самое главное, что мы боремся за правду. Мы воюем за Родину и победим, – говорит Осман Аджигайтканов.

Маутали и Кунслу Аджигайткановы, как и все родители, волнуются и ждут сына. Материнское сердце молится за сына, конечно, же эти молитвы берегут Османа от беды.

14 февраля 2023 года Осман Аджигайтканов был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом. Эта награда вручается военнослужащим за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, служащих образцом храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.

Мы гордимся нашим земляком и желаем ему вернуться домой с Победой.

Источник: Голос степи