Участник СВО напутствовал активистов поискового отряда «Кавказ»

14 марта в администрации Хасавюрта состоялась отправка участников поискового отряда «Кавказ» в город Малгобек Республики Ингушетия, в места, где во времена Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

Проводить ребят в путь пришли и.о. заместителя руководителя города, руководитель Дагестанского поискового отряда «Кавказ» Хайбулла Умаров, военный комиссар по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакар Давудов, руководитель объединения «Краеведы-следопыты» Муцалаульской СОШ № 2 Нажмудин Тажудинов, участник специальной военной операции Мурад Гаджиев, а также представители администрации.

С поисковиками провели инструктаж, рассказали об основных правилах, пожелали удачи и успехов в этом не легком, но очень важном деле.

В заключение данного мероприятия Абакар Давудов и Мурад Гаджиев проинформировали о важности срочной службы, призыв на которую начнется уже с 1-го апреля. Они, в очередной раз, напомнили присутствующим, что ни один призывник не будет отправлен в зону специальной военной операции. По истечении срока все будут отправлены домой, а добровольцы могут заключить контракт с ВС РФ и продолжить службу в армии.