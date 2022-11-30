Участник СВО Магомед Сулейманов из села Мехельта награждён двумя медалями

Участник СВО Магомед Сулейманов из села Мехельта Гумбетовского района награждён медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Награды присуждены Минобороны России за мужество, с которым Сулейманов исполнял воинский долг, освобождая земли Новороссии от неофашизма.

Магомед Сулейманов также принял активное участие в разгроме террористов в Сирийской Арабской Республике. Его отец Магомеднур Сулейманов был ополченцем в комендантской роте при военкомате Гумбетовского района в 1999 году, защищал Дагестан от посягательств бандитов. У Магомеда Сулейманова растет сын.

Руководитель Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Магомеда Сулейманова с получением медалей, пожелал ему удачи на славном пути защиты Родины.