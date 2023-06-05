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Участник СВО из села Цунди-Шабдух Расул Гаджиев сыграл свадьбу

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Боец СВО на Украине из села Цунди-Шабдух Гумбетовского района Расул Гаджиев приехал в краткий отпуск с целью женитьбы. Боец сыграл свадьбу. Поздравляем Расула Гаджиева с этим событием в жизни, желаем благодати и всех благ ему и его семье!

Напомним, что Расул Гаджиев принимает участие в СВО на Украине с первых дней. Он носит шеврон «Работаем, брат!». Многие защитники Отечества таким образом исполняют завещание Героя России Магомеда Нурбагандова, который перед лицом смерти проявил принципиальность и мужество, сказал ставшие крылатыми слова: «Работайте, братья!»

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