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Участник СВО из села Чирката Амирали Сайгидахмедов достойно несёт службу

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Участник СВО из села Чирката Гумбетовского района Амирали Сайгидахмедов достойно несёт службу в зоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Руководитель Гумбетовского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов и член Совета Дагестанского республиканского отделения ВООВ «Боевое братство» Дада Гаджиев посетили защитника Отечества, передали ему посылку и письма учащихся.

Напомним, что в Гумбетовском районе создан муниципальный волонтёрский штаб «Мы вместе» для оказания поддержки участникам СВО и их семьям.

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