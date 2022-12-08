Участник СВО из села Чирката Амирали Сайгидахмедов достойно несёт службу

Участник СВО из села Чирката Гумбетовского района Амирали Сайгидахмедов достойно несёт службу в зоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Руководитель Гумбетовского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов и член Совета Дагестанского республиканского отделения ВООВ «Боевое братство» Дада Гаджиев посетили защитника Отечества, передали ему посылку и письма учащихся.

Напомним, что в Гумбетовском районе создан муниципальный волонтёрский штаб «Мы вместе» для оказания поддержки участникам СВО и их семьям.