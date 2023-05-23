Участник СВО из села Амуши Хунзахского района Магомедрасул Мухумаев посетил родные края названой матери Азры Исубилаевой

На днях участник спецоперации из села Амуши Хунзахского района Магомедрасул Мухумаев вместе с женой Патимат посетил село Мехельта Гумбетовского района и побывал в родных местах названой матери Азры Исубилаевой.

Для дорогих сердцу гостей Исубилаева вместе с супругом Набигулой Ахмедибировым организовали очень тёплый и радушный приём. Также их приветливо встретили представители Совета женщин Гумбета Загра Абдулаева и Патимат Умаракаева, представитель молодёжной палаты района Рапият Ухумаалиева и др.

В ходе встречи с мехельтинцами Мухумаев рассказал историю о том, как установились крепкие отношения между его семьёй и Азрой Исубилаевой. По его словам, в трудный период в зоне спецоперации он вместе с другими бойцами получил посылку вместе с продуктами и трогательным письмом. Он захотел поблагодарить за оказанную помощь и моральную поддержку и связался с Исубилаевой. В дальнейшем Мухумаев пригласил её на свою свадьбу, после которой связь между их семьями развилась и стала более крепкой.

«В этот сложный период Магомедрасул мужественно выполняет свой воинский долг, является достойным сыном своих замечательных родителей. После отправки мною посылки в зону СВО, проявив инициативу, он связался со мной, чтобы поблагодарить за помощь. Каждая встреча с ним и его семьёй для меня большая радость. Пусть Всевышний защитит Магомедрасула, ставшего для меня как родной сын, и других бойцов, дарует им возможность вернутся домой к родным здоровыми и с победой», – сказала Азра Исубилаева.

Отметим, что Совет женщин района оказал большую материальную поддержку участникам специальной военной операции. Неоднократно представители женщин муниципалитета организовывали сбор средств для отправки воинам на передовую посылок, в которые вошли продукты длительного срока хранения и другие необходимые бойцам вещи.