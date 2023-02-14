Участник СВО из Новолакского района Нурмагомед Расулов представлен к наградам за уничтожение самолета и беспилотноника противника

Расулов Нурмагомед с 24 февраля принимает участие в СВО. Он командир взвода переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». В ходе очередного наступления по освобождению н/п Никольское ДНР попал под пилотный артиллерийский огонь противника.

Прапорщик Расулов получил команду от командира батальона о ведении воздушной разведки, в ходе которой были замечены 2 единицы штурмовых самолетов СУ-25, летящих на уничтожение батальона. Нурмагомед лично уничтожил один из самолетов противника.

А в ходе наступления по освобождению н/п Приютное Запорожской области, Нурмагомед ударом зенитной установки ЗУ-23 уничтожил беспилотник противника.

За мужество, проявленное в бою, Нурмагомед представлен к наградам: «Медаль за отвагу» и «Орден Мужества».