Участник СВО из Новолакского района лейтенант Абдул Надыров награжден орденом Александра Суворова

Надыров Абдул Аркадиевич родился 16 июля 1994 г. в селе Гамиях Новолакского района. После окончания школы поступил в государственный военный университет юстиции (РПА Минюста России) в Москве, который закончил в 2017 году.

С 2019 по 2020 год служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Поступил на военную службу по контракту и был направлен в Запорожскую область.

В ходе СВО был дважды ранен и после каждого лечения в госпиталях вновь возвращался к боевым товарищам и на службу.

Сейчас парень служит в штурмовой бригаде 29-й армии и проявляет свои лучшие мужские качества: храбрость, дагестанский дух, знание цели и задач спецоперации.

За боевые отличия, мужество, проявленное в ходе СВО, награжден орденом Суворова II степени.