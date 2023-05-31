Участник СВО из Ногайского района удостоен воинской награды

Когда родина в опасности, наши мужчины встают на защиту и доблестно сражаются с врагом. В зоне боевых действий специальной военной операции на Украине храбро сражаются и наши соотечественники. Они порой ценой своей жизни спасают своих товарищей, показывают мужество и честь в борьбе с заклятым врагом – нацизмом.

Житель села Карасу Замирхан Арикбаев в числе первых уехал служить в СВО, он работал контрактником и, даже не задумываясь, поехал с места службы со своими товарищами защищать Родину. Замирхан Крымханович Арикбаев за отличные показатели в боевой подготовке, за особые отличия при несении боевой службы, за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга Приказом Министра обороны Российской Федерации был награжден медалью «За воинскую доблесть».

Награда нашла своего героя, ведь наши ребята отважно защищают Отчизну. Мы поздравляем нашего земляка с воинской наградой и желаем ему скорейшего возвращения домой с победой.

Источник: Голос степи