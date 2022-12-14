Участник СВО из Кизилюртовского района награжден Орденом Мужества

Участник специальной военной операции, уроженец селения Зубутли-Миатли, старшина гвардии Амир Гаджиханов награжден Орденом Мужества.

С первых дней специальной военной операции Амир Гаджиханов в составе подразделения выполнял различные боевые задачи, среди которых была организация и обеспечение связи между командованием бригады и артиллерийским дивизионом.

Так, в районе села Долгенькое на Изюмском направлении Харьковской области, российские войска осуществили прорыв обороны украинской армии, несколько недель шли ожесточенные бои, так как ВСУ сконцентрировали вокруг этой местности огромные силы, чтобы не дать российским войскам продвинуться к Славянску.

В результате артобстрела линии связи были сильно повреждены, что нарушило коммуникацию между пунктом управления (штабом) и артиллерийским дивизионом.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшины гвардии Гаджиханова, поврежденный провод был оперативно восстановлен, что позволило наладить связь и отразить атаку националистов.

За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач заместитель командира взвода Амир Гаджиханов награжден Орденом Мужества.

От имени руководителя Кизилюртовского района Рустама Татарханова и всех кизилюртовцев поздравляем Амира Гаджиханова с высокой боевой наградой!