Участник СВО из Казбековского района получил медаль «За отвагу»

Участник специальной военной операции на Украине, уроженец селения Ленинаул Казбековского района Гирисханов Арсен Мухтарович награжден медалью «За отвагу».

Среди военнослужащих эта медаль считается наиболее почетной и уважаемой. В последнее время медаль «За отвагу» стала одним из символов спецоперации на Украине, её удостаиваются военнослужащие именно передней линии соприкосновения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Руководитель Казбековского района Гаджимурад Мусаев поздравил Арсена Гирисханова с наградой.

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