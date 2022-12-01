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Участник СВО из Казбековского района получил медаль «За отвагу»

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Участник специальной военной операции на Украине, уроженец селения Ленинаул Казбековского района Гирисханов Арсен Мухтарович награжден медалью «За отвагу».
Среди военнослужащих эта медаль считается наиболее почетной и уважаемой. В последнее время медаль «За отвагу» стала одним из символов спецоперации на Украине, её удостаиваются военнослужащие именно передней линии соприкосновения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Руководитель Казбековского района Гаджимурад Мусаев поздравил Арсена Гирисханова с наградой.
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