Участник СВО из Гумбетовского района внёс вклад в освобождение Новороссии

Магомед Муталипов из села Нижнее Инхо внёс вклад в освобождение Новороссии. Он принял участие в СВО на Украине с первых дней спецоперации. Муталипов обеспечивал безопасность Запорожской области.

Отметим, что Магомед Муталипов служит в силовых структурах с 2004 года. Окончив Нижне-Инховскую среднюю школу, он прошёл срочную службу в Петрозаводске, в пограничных войсках. Принял участие в спецоперациях по антитеррористической направленности. Муталипов является кавалером медали Жукова, медалей «Отличник полиции» I и II степеней, медали «Отличник спецподразделений на Северном Кавказе» и других государственных наград. Воспитывает двоих детей.