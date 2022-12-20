Участник СВО из Гумбетовского района получил письмо от ученицы 4-го класса

Участник СВО на Украине из села Цилитль Магомед Хабиров получил письмо ученицы 4 класса Новоцилитлинской средней школы Зайнаб Абулкасимовой.

«Здравствуй, дорогой наш солдат! Пишет тебе ученица 4-го класса Новоцилитлинской средней школы Зайнаб. Хочу выразить тебе благодарность за то, что ты, оставив родных и близких, поехал защищать нашу Родину. Мы все тебя любим и ждём, желаем, чтобы ты выполнил все задачи, добился поставленных целей и вернулся домой живой и здоровый с победой. Знай, что вся страна гордится тобой и поддерживает. Мы все хотим, чтобы ты избежал трудности, невзгоды и скорее вернулся домой. Гордимся, любим, ждём!» – написала Зайнаб Абулкасимова.

Также Магомед Хабиров и его боевые друзья получили гуманитарную помощь: теплую зимнюю военную форму, сушеную колбасу, урбеч, сушеное мясо и другую гумбетовскую продукцию. #МЫВМЕСТЕ #ВСЕВМЕСТЕ