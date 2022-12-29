Участник СВО из Гумбетовского района получил письма от родственников

Участник СВО из села Цилитль Гумбетовского района Алихан Алиханов получил трогательные письма племянника и племянницы Магомедкамиля и Зайнаб Абдулмуслимовых.

«Ассаламу гIалайкум, дядя Алихан-аци, прошло много времени, как ты ушел на СВО. Без тебя нам очень скучно! Ты играл со мной футбол. Помнишь, как я тебя выиграл со счётом 25:0? Еще помнишь, как ты меня выигрывал со счетом 10:9? Я тебя очень люблю, ты самый дорогой и лучший дядя на свете, Алихан-аци!» – делится Магомедкамиль.

Боец СВО поблагодарил Магомедкамиля и подбодрил его: «Ты – самый лучший футболист!». Зайнаб Абдулмуслимова также поделилась своими воспоминаниями и пожелала воину вернуться домой с победой.