Участник СВО из Акушинского района награждён знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени

Рамазанов Габибулла Габибмагомедович родился в 1984 году в с. Шукты Акушинского района.

В 2001 г. закончил Шуктынскую среднюю школу и в том же году поступил в Российскую правовую академию.

В 2003 году перевёлся на заочную форму обучения, осенью того года был призван на службу в Вооружённые силы РФ. Службу проходил в Мурманской области.

После окончания срочной службы решил продолжить службу по контракту. В 2017 был прикомандирован в Сирийскую Арабскую республику для участия в военной операции.

С 24 февраля 2022г. принимает участие в СВО на Украине. При артиллерийском обстреле был контужен, после реабилитации продолжает участие в СВО.

За участие в СВО награждён знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, Габибулла Рамазанов также награждён орденом Мужества, медалью Суворова, медалью участника военной операции в Сирии, медалью за боевые отличия, медалями За отличие в военной службе 2-й и 3-й степеней.