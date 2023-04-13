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Участник СВО Хасавюртовского района представлен к награждению медалью «За боевые отличия»

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Лейтенант, командир стрелкового взвода, Рамазан Абдуллаев, уроженец селения Костек, проявил мужество и отвагу при обеспечении вывода личного состава из под обстрела в укрытие, обеспечив сохранность и отсутствие потерь личного состава.

За героизм, мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальных задач в составе вооруженных сил РФ лейтенант Абдуллаев Рамазан представлен к государственной награде медали «За боевые отличия»

Глава муниципалитета Арсланбек Алибеков выразил сердечные слова поздравления военнослужащему Рамазану Абдуллаеву, подчеркнув, что участники СВО Хасавюртовского района с героизмом и мужеством, выполняют боевые задачи.

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