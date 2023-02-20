Участник СВО: «Больше всего мы радовались письмам и детским рисункам»

В рамках телемарафона, организованного Народным фронтом России в рамках акции «Все для Победы», выступил сотрудник ОМОН «Горец» Управления Росгвардии Республики Дагестан, майор полиции Гаджирамазан.

Он рассказал о том, как военнослужащие встречают гуманитарную помощь: «Мы неоднократно получали гуманитарный груз – одежду, бытовую химию и т.д. Это очень нас поддерживало, но больше всего мы радовались письмам и детским рисункам. Я и сейчас их ношу с собой. Именно поддержка детей и молодежи поднимает дух бойцов». Сейчас Гаджирамазан занимается работой с молодежью, проводит «Уроки мужества» и другие патриотические мероприятия в школах и в вузах. Он пожелал молодому поколению завоевывать ордена и медали в учебе и в соревнованиях, но никак не на войне.

Напомним, что в рамках акции идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр. Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life, а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/uchastnik-svo-bolshe-vsego-my-radovalis-pismam-i-detskim-risunkam/