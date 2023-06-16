Участник СВО Алимбек Доржиев: «Для нас жизненно необходимо, чтобы они (нацисты) заткнулись. Заткнулись навсегда»

Вчера, 15 июня, в редакции республиканской газеты «Голос степи» прошла встреча членов коллектива с участников СВО Алимбеком Доржиевым, который в настоящее время в связи с ранением находится у себя дома, в селе Калининаул Ногайского района РД.

Открывая встречу, и.о. главного редактора Эльмира Кожаева кратко ознакомила участников мероприятия с Алимбеком Доржиевым. Он до этого по призыву в армии служил в танковых войсках, в ремонтно-восстановительной роте. В сентябре прошлого года добровольцем отправился в зону действия СВО. В январе 2023 года получил осколочное ранение в ногу, проходил лечение в госпитали, в эти дни для восстановления здоровья отправлен домой.

Алимбек Доржиев сообщил, что его призвали 25 сентября 2022 года, а 1 октября он со своими товарищами уже был в Запорожской области, которая к тому времени вошла в состав России.

Он сразу признался, что в первый месяц было трудновато, ведь никто из ребят еще «пороха не нюхал». Трудновато было не за то, что попали в зону ведения СВО, а за то, что дома у каждого остались свои незавершенные дела.

Но через месяц, по его словам, жизнь на передовой наладилась.

«Человек ко всему привыкает. Научились воевать. Научились жить прямо на земле. На войне не бывает выбора, на войне приходится делать из чего-то что-то. Там на фронте каждого видишь наизнанку, кто на что способен, кто чем дышит и чем живет. Все ребята подружились, иначе на фронте нельзя. У нас там на передовой всего было в достатке и боеприпасов, и продуктов. Я не видел никого кто страдал бы от голода или по другим причинам. Да, правда, у нас вначале не было коптеров, тепловизоров, но затем и они появились», – поделился воспоминаниями участник СВО.

Алимбек Доржиев рассказал о том, как был ранен. Он был заместителем командира роты морской пехоты, систематически проверял боевые позиции, которых у них было 6. Один раз при подобном обходе позиций прилетел вражеский снаряд и взорвался близко. Осколком ему раздробило кость ноги.

На вопрос, если поправится нога пойдет ли он снова на передовую, Алимбек тут же ответил, что если рана заживет и все будет нормально, то он вновь отправится обратно в зону СВО. «Там же мои ребята меня ждут», – твердо и конкретно произнес он. В принципе также отвечают почти все участники СВО.

Ему задали вопрос имеются ли различия между военными действиями, которые происходили немного раньше, чем СВО и чем отличается война, которую мы видим по телевизору и та, война, которую видят они, ее непосредственные прямые участники.

«В принципе, – ответил участник СВО, – все почти также. Различия военных действий в технологиях. К примеру, вытащил из кармана телефон и включил, как тут же вражеская пуля или снаряд летит к тебе. Те же дроны, коптеры. Сейчас ВСУ перешли в контрнаступление. Но, я думаю, из этого у них ничего не выйдет. Наши ребята научились уже воевать. Те, кто попадают на войну, становятся другими людьми, готовыми к любым боевым действиям. Фронт наш очень длинный, имеются несколько эшелонов обороны, которые наши подготовили по всем правилам ведения войны».

На вопрос, что для участников специальной военной операции на сегодня главное, Алимбек Доржиев ответил: «Да, вы правы, первым необходимо, чтобы боевой дух был всегда на высоте и он у наших бойцов есть. Но для нас очень важно и то, чтобы война не зашла внутрь страны. Я считаю, что для нас главное это. Будет у нас возможность, будем двигаться вперед, отталкивая линию фронта подальше от наших границ. Для нас жизненно необходимо, чтобы они (нацисты) заткнулись. Заткнулись навсегда», – поделился вчерашний боец своим мнением.

Участник СВО также рассказал и своей семье, о своих троих детях, о том, что его прекрасно понимают дома, что ему иначе нельзя, ведь он в первую очередь является солдатом своей Родины. Рассказал о боевом братстве на передовой и что это братство не на время, а теперь уже навсегда.

«Сейчас у меня очень много друзей. В Астрахани, в Ярославле, в Ростове, в Калининграде, всюду и везде меня к себе приглашают друзья, которых я встретил там, на СВО», – не без гордости отметил Алимбек Доржиев.

В завершении мероприятия он выразил несколько слов-напутствий сегодняшним призывникам, отправляющимся служить Отечеству. «Ребята в армии пусть себя ведут достойно, чтобы родители, родные могли гордиться ими», – подчеркнул Алимбек Доржиев.

Руководитель Эльмира Кожаева от имени коллектива поблагодарила его за участие в такой теплой незабываемой встрече и вручила памятный подарок.

Источник: Голос степи