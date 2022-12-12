Участник СВО Алихан Абдулаев из села Игали получил благодарность ветерана Великой Отечественной войны

Глава администрации сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» Абдула Сулейманов получил благодарственное письмо от ветерана Великой Отечественной войны из ДНР Петра Дорфмана за подвиги воина Алихана Абдулаева. Являясь командиром штурмовой группы, сержант Алихан Абдулаев в течение нескольких месяцев в СВО на Украине успешно выполнял боевые задачи, защищая мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны неофашистов.

«От своего имени и имени всех моих земляков я благодарю Вас за то, что Вы и весь ваш многонациональный народ Дагестана воспитали такого замечательного человека, как Абдулаев Алихан Магомедович. Он еще не стал Героем России, но воюет он и живёт по-геройски! Мы никогда не забудем героический подвиг воинов Дагестана, которые борются вместе с нами за победу над фашизмом», – сказано в письме.