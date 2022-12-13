Герои Z

Участник СВО Абдурашид Алиев призвал дагестанцев не опасаться армейской службы

Оставить комментарий

Абдурашид Алиев родился в 1991 году в с. Нижнее Казанище. После окончания юридического факультета Новочеркасского политехнического института  и про-хождения там же  военной кафедры получил  воинское звание «лейтенант запаса».

Затем в  2015 году юноша начал службу в Вооруженных силах в должности  командира  инженерно-дорожного взвода. Позднее  капитан Абдурашид Алиев стал командиром инженерно-саперной роты, а с  2020 года  —  начальником  инженерной службы полка.
Потом были шесть месяцев службы в  Сирийской Арабской Республике, разминированные города, села и поселки.

С 24 февраля 2022 года по нынешнее время  Абдурашид Алиев  —  участник спецоперации на Украине. Награжден медалью «За боевые отличия», Почетной грамотой МО РФ. Указом Президента РФ от 22.09.20022 года награждён орденом Мужества. Рассказывая  о миссии своей группы по разминированию населенных пунктов и городов, офицер немногословен. Как о чем-то обычном говорит о том, что много раз приходилось принимать участие в освобождении территорий, лично вы-носить раненных офицеров с поля боя. Был дважды ранен и сам, в последний раз получил многочисленные осколочные ранения. И сегодня в его теле 6 осколков, скоро предстоит операция.

«Мыслями я рядом с боевыми товарищами и после полного восстановления, конечно же, поеду к ним, в свое подразделение. Хотел бы поблагодарить дагестанцев за оказываемую помощь, письма, посылки. Особенно нам понравились маленькие талисманы, изготовленные руками школьников. Недавно они в посылке пришли в наш полк.  По приказу командира, мы все талисманы повесили на технику и они служили нам оберегом».

В завершение встречи военнослужащий обратился к молодым дагестанцам с призывом не уклоняться от службы армии. «Это наш долг. Родителям хотел бы сказать: не опасайтесь, призывников осеннего призыва, который сейчас проходит,  в зону СВО никто никогда не отправит».

Также читают:

В Новолакском районе приступили к созданию социаль...
Еще один герой нашего времени - Юсупов Расул
Дагестан стал участником пилотного проекта, в рамк...
Мобилизованные из Новолакского района получат допо...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.