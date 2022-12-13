Участник СВО Абдурашид Алиев призвал дагестанцев не опасаться армейской службы

Абдурашид Алиев родился в 1991 году в с. Нижнее Казанище. После окончания юридического факультета Новочеркасского политехнического института и про-хождения там же военной кафедры получил воинское звание «лейтенант запаса».

Затем в 2015 году юноша начал службу в Вооруженных силах в должности командира инженерно-дорожного взвода. Позднее капитан Абдурашид Алиев стал командиром инженерно-саперной роты, а с 2020 года — начальником инженерной службы полка.

Потом были шесть месяцев службы в Сирийской Арабской Республике, разминированные города, села и поселки.

С 24 февраля 2022 года по нынешнее время Абдурашид Алиев — участник спецоперации на Украине. Награжден медалью «За боевые отличия», Почетной грамотой МО РФ. Указом Президента РФ от 22.09.20022 года награждён орденом Мужества. Рассказывая о миссии своей группы по разминированию населенных пунктов и городов, офицер немногословен. Как о чем-то обычном говорит о том, что много раз приходилось принимать участие в освобождении территорий, лично вы-носить раненных офицеров с поля боя. Был дважды ранен и сам, в последний раз получил многочисленные осколочные ранения. И сегодня в его теле 6 осколков, скоро предстоит операция.

«Мыслями я рядом с боевыми товарищами и после полного восстановления, конечно же, поеду к ним, в свое подразделение. Хотел бы поблагодарить дагестанцев за оказываемую помощь, письма, посылки. Особенно нам понравились маленькие талисманы, изготовленные руками школьников. Недавно они в посылке пришли в наш полк. По приказу командира, мы все талисманы повесили на технику и они служили нам оберегом».

В завершение встречи военнослужащий обратился к молодым дагестанцам с призывом не уклоняться от службы армии. «Это наш долг. Родителям хотел бы сказать: не опасайтесь, призывников осеннего призыва, который сейчас проходит, в зону СВО никто никогда не отправит».