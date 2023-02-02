Общество

Участник Сталинградской битвы Ибрагим-Паша Садыков принимает гостей

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В годовщину Сталинградской битвы участника этого воинского сражения навестили зампред Правительства РД Абдурахман Махмудов и замминистра труда и соцразвития Зураб Багомедов. Гости пришли поздравить ветерана ВОВ и участника Сталинградской и Курской битв. Герой с радостью принял гостей и поведал о днях воинской славы, судьбоносных сражений в разных частях Европы: от Тулы до Варшавы. Участником войны он стал в 18 лет, был ранен.

Гости также зачитали поздравительную телеграмму от имени главы Дагестана — Сергея Меликова, и вручили подарок.

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