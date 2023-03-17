Участник спецоперации из Хасавюрта: «Поддержка наших семей очень мотивирует»

Житель Хасавюрта Мурад Гаджиев рассказал о том, как попал в зону боевых действий.

«Услышал о начале частичной мобилизации, решил для себя, что надо принять участие в качестве добровольца. Направился в военный комиссариат города и написал заявление. Находиться в зоне спецоперации нестрашно, если человек прошел боевое слаживание», — поделился доброволец.

В ходе интервью Мурад Гаджиев поблагодарил Главу республики Дагестан Сергея Меликова за всестороннюю поддержку, которую мобилизованные чувствуют, находясь в зоне проведения СВО.

«Огромная признательность и благодарность Главе РД Сергею Меликову, Главе города Хасавюрт Корголи Корголиеву за поддержку наших семей, а также всех тех, кто принимает участие в спецоперации — это сильно нас мотивирует и поднимает дух», — отметил Мурад Гаджиев.