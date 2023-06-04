Участник спецоперации Хабиб Ухумаев из села Мехельта приехал в отпуск

Участник спецоперации на Украине, морской пехотинец младший сержант из села Мехельта Гумбетовского района Хабиб Ухумаев приехал в отпуск. Встреча с родными была трогательной. Бойца тепло встретили мама, братья, племянница и племянники.

Отметим, что Хабиб Ухумаев принимает участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с первых дней. Он проявил себя мужественно на передовой. За подвиги, совершённые в ходе СВО, Ухумаев досрочно получил звание младшего сержанта и стал командиром штурмового отделения. Боец был ранен и после лечения снова вернулся на линию фронта. Сейчас Ухумаев среди родных, у бойца – заслуженный и долгожданный отпуск.