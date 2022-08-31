Участник проекта «Твой Ход» из Дагестана работает над новой технологией очистки воды

Участник Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дауд Селимов из Дагестанского государственного университета разрабатывает новую технологию для очистки воды, основанную на экологически чистых источниках энергии.

Участник Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Дауд Селимов разрабатывает новую технологию для очистки воды, основанную на экологически чистых источниках энергии.

Дауд Селимов уже не первый год работает в лаборатории Smart Materials в ДГУ, где сотрудники разрабатывают наноматериалы для борьбы с экологическими загрязнениями. Проект студента заключается в создании уникальной технологии очистки воды от стойких органических загрязнителей с использованием энергии солнца и воды.

«Проектом я начал заниматься, так как он связан с моей научно-исследовательской деятельностью, которая заключается в решении одной из глобальных экологических проблем — загрязнение воды. А процесс фотокатализа, то есть использование световой энергии солнца, является одним из самых эффективных методов очистки воды от органических загрязнителей», — рассказал Дауд Селимов.

В рамках проекта команда планирует разработать уникальный композитный наноматериал на основе полимерных волокон и наночастиц, который будет очищать воду, не требуя при этом никаких дополнительных затрат энергии.

«Такой материал можно будет поместить в водный объект, например, в водоём, и процесс очистки будет активироваться от воздействия солнечного света и колебаний воды. Звучит фантастически, но это реально, и у нас уже есть хорошие заделы в этом направлении», — рассказал автор проекта.

Отметим, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».