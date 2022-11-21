Участник из Дагестана вышел в финал главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

В Саранске прошел полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов страны боролись за право выйти в финал. По итогам 39 участников из 22 регионов названы лучшими специалистами, в том числе и Рустам Гамидов из Республики Дагестан.

Главной целью полуфинала стал поиск профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора.

На протяжении конкурсных испытаний участников оценивали эксперты – профессионалы отрасли. В рамках конкурсных испытаний участники прошли ассессмент деловых и управленческих компетенций, решили семь отраслевых кейсов по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса.

Идеи участников будут предложены к реализации. Это позволит увеличить туристический поток в регионе и сделать его еще более привлекательным для туристов.

Большой финал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в марте 2023 года в городе Пермь. Республику Дагестан представит Рустам Гамидов.

Рустам работает в Комитете по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы.