Участковая медсестра Агульской ЦРБ рассказала о вакцинации

Количество вакцинирующихся от коронавируса во всех регионах России растет. На сегодняшний день в Агульском районе также активно растет количество людей, которые на добровольной основе идут на вакцинацию. В данное время число привитых в муниципалитете составляет 517 человек. Они получили первый компонент, количество получивших второй компонент составляет 367 человек. Большинство от этого числа составляют педагоги, специалисты социальных служб и медицинские работники. Ибичаева Байранкиз Курбановна, участковая медсестра терапевтического кабинета Агульской ЦРБ, вместе с другими медсестрами получила вакцинацию на добровольной основе.

— Байранких Курбановна, здравствуйте! Вы одна из тех, кто получил вакцину на добровольной основе. Как вы относитесь к вакцинации, как перенесли?

— Здравствуйте. Вы знаете, я переболела прошлым летом, в августе, в легкой форме. Помимо меня у нас в семье переболел и мой сын. Лечение я провела дома. Но слабость, которую я чувствовала, меня беспокоила, а решение привиться было принято, потому что работники медслужб в первую очередь должны беречь себя и подумать от других.

— Каким было ваше состояние после получения вакцины?

— Я больше всего переживала и боялась не самой вакцины, а симптомов, вдруг мой организм не перенесет. Но не все так страшно, как я представляла. Перенесла очень даже нормально, без каких-либо симптомов, не было температуры. Готова получить второй компонент в июне. И всем, кто настроен получить вакцину, советую пройти без страха.